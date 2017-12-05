В администрации президента США считают, что правительство Сирии не сможет одержать победу в гражданской войне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Соединенные Штаты Америки пытаются натравить сирийских курдов на официальный Дамаск, но у них ничего не выйдет, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

Как считает источник американского издания, в настоящее время Дамаск не располагает необходимыми для поддержания устойчивого мира ресурсами.

«Они небогаты, у них немного людей, занятых в военной области, у них немного других возможностей, а недовольства, напротив, больше, чем в начале конфликта», — пишет The Washington Post.

Кроме того, в американской администрации уверены, что около 80% военнослужащих, которые воюют на стороне Дамаска, — иностранцы, представители ливанского движения «Хезболла», иракского ополчения и иранского Корпуса стражей исламской революции.

«Это бредовое заявление, ведь когда ВКС РФ начали военную операцию, ситуация в Сирии выглядела гораздо катастрофичней. Тем не менее, на протяжении четырех лет до создания авиабазы «Хмеймим», армия САР продолжала сопротивляться под натиском самых разнообразных сил, которые спонсировались и снабжались гораздо лучше сирийской армии. Поэтому это заявление людей, которые даже не знают историю вопроса», — поясняет ситуацию Иван Коновалов.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что шиитское ополчение не обязательно является бойцами «Хезболлы» и тем более оно не представляет собой основную ударную силу против ИГ1 (террористическая организация запрещена в России).

«Главная ударная сила Дамаска известна всем — это различные элитные подразделения и военизированные организации вроде «Соколов пустыни», «Сил Тигра» и «Охотников на ИГИЛ». Они сирийские, не пришлые. Да, никто не отрицает, что «Хезболла» действует в Сирии, но у нее нет столько бойцов, чтобы заменить всю сирийскую армию», — продолжает военный аналитик.

Не стоит также забывать и о том, что в настоящее время официальный Дамаск ведет активную подготовку новых военные подразделений и уже довольно давно может проводить ротацию своих военных частей.

«В 2015 году российская авиация дала Дамаску передышку, чтобы заняться строительством своих вооруженных сил. И когда звучат такие заявления, это говорит о полной некомпетентности людей в Вашингтоне. С другой стороны, вот такие заявления с американской стороны доказывают, что США пытаются натравить сирийских курдов на официальный Дамаск. Штаты очень на это надеются, потому что больше противостоять некому. Но у них ничего не выйдет. На севере страны осталась идлибская зона где много мятежников и террористов, но этот вопрос будет решаться военно-дипломатическим путем», — говорит Коновалов.

А что касается курдов — они не будут выступать против Дамаска, хотя и являются «попутчиками» США. Курдское командование не доверяет Вашингтону и пока им удобно, использует его вооружение и деньги.

«Курды уже добились поставленных целей. Дальше они выйдут из-под контроля Соединенных Штатов и уже будут сами разговаривать с правительством Сирии», — заключил политолог.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

1 Организация запрещена на территории РФ.