«Миша на крыше, Альфа под крышей, смутно в стране»: как украинцы отреагировали на арест Саакашвили

Украинские силовики задержали сегодня Михаила Саакашвили, заподозрив в том, что деньги на его протестные акции выделял экс-президент Украины Виктор Янукович. Само задержание оказалось не менее фееричным, чем его причина, а потому украинские политики и политологи с энтузиазмом высказываются о случившемся в соцсетях. Федеральное агентство новостей предлагает подборку самых любопытных, на наш взгляд, постов.

Первым об обыске у Михаила Саакашвили сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. На своей странице в Facebook он написал, что в доме у экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» ломают дверь, и призвал киевлян выйти на его защиту.

Затем Давид Сакварелидзе принялся публиковать видео с места событий, акцентируя внимание на том, что следственные действия проходили с грубыми нарушениями.

Сам Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео своего задержания и несколько записей, демонстрирующих, как украинцы его поддерживают.

О том, что до своего задержания Михаил Саакашвили находился на крыше 8-этажного дома, грозился спрыгнуть с нее и выкрикивал лозунги против Петра Порошенко, рассказал в Facebook директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. Говоря, что Саакашвили прячется от СБУ на крыше, политолог вспомнил старую шутку: «Геша, я тебя не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь», но попросил прощения у Михаила Марковича за такое сравнение. Напомним, это знаменитая фраза из предвыборного ролика кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина 2005 года, склеенного неизвестными «злопыхателями» из самых неудачных кадров общения политика со своим помощником Геннадием Кернесом.

Украинский политический обозреватель Павел Карназыцкий пошел в своих сравнениях еще дальше и по случаю задержания Михаила Саакашвили сочинил четверостишие, которое весьма приглянулось его подписчикам в Facebook.

Сыронизировал по поводу задержания Саакашвили и украинский политолог Константин Долгов. Он отметил, что экс-губернатор Одесской области — гениальный пиарщик, потому что умеет попасть во все новостные ленты с самого начала. Его «ход с крышей» эксперт и вовсе назвал шикарным.

А еще Константин Долгов очень кстати вспомнил о былой дружбе Саакашвили с Порошенко. Куда же она подевалась?

Экс-депутат Верховной рады Украины Елена Лукаш назвала происходящее «ветром перемен».

А о том, что думают по этому поводу в России, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.