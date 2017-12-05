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Общество
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«Миша на крыше, Альфа под крышей, смутно в стране»: как украинцы отреагировали на арест Саакашвили
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    «Миша на крыше, Альфа под крышей, смутно в стране»: как украинцы отреагировали на арест Саакашвили

    14:42  5 Декабря 2017
    67

    «Миша на крыше, Альфа под крышей, смутно в стране»: как украинцы отреагировали на арест Саакашвили

    Украинские силовики задержали сегодня Михаила Саакашвили, заподозрив в том, что деньги на его протестные акции выделял экс-президент Украины Виктор Янукович. Само задержание оказалось не менее фееричным, чем его причина, а потому украинские политики и политологи с энтузиазмом высказываются о случившемся в соцсетях. Федеральное агентство новостей предлагает подборку самых любопытных, на наш взгляд, постов.

    Первым об обыске у Михаила Саакашвили сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. На своей странице в Facebook он написал, что в доме у экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» ломают дверь, и призвал киевлян выйти на его защиту.

    Затем Давид Сакварелидзе принялся публиковать видео с места событий, акцентируя внимание на том, что следственные действия проходили с грубыми нарушениями.

    Сам Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео своего задержания и несколько записей, демонстрирующих, как украинцы его поддерживают.

    О том, что до своего задержания Михаил Саакашвили находился на крыше 8-этажного дома, грозился спрыгнуть с нее и выкрикивал лозунги против Петра Порошенко, рассказал в Facebook директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. Говоря, что Саакашвили прячется от СБУ на крыше, политолог вспомнил старую шутку: «Геша, я тебя не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь», но попросил прощения у Михаила Марковича за такое сравнение. Напомним, это знаменитая фраза из предвыборного ролика кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина 2005 года, склеенного неизвестными «злопыхателями» из самых неудачных кадров общения политика со своим помощником Геннадием Кернесом.

    Украинский политический обозреватель Павел Карназыцкий пошел в своих сравнениях еще дальше и по случаю задержания Михаила Саакашвили сочинил четверостишие, которое весьма приглянулось его подписчикам в Facebook.

    Сыронизировал по поводу задержания Саакашвили и украинский политолог Константин Долгов. Он отметил, что экс-губернатор Одесской области — гениальный пиарщик, потому что умеет попасть во все новостные ленты с самого начала. Его «ход с крышей» эксперт и вовсе назвал шикарным.

    А еще Константин Долгов очень кстати вспомнил о былой дружбе Саакашвили с Порошенко. Куда же она подевалась?

    Экс-депутат Верховной рады Украины Елена Лукаш назвала происходящее «ветром перемен».

    А о том, что думают по этому поводу в России, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом», — сказал официальный представитель Кремля.

    Автор: Марина Степанова
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    #песков #константин долгов #саакашвили #павел карназыцкий #давид сакварелидзе #михаил павлив #елена лукаш #соцсети
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