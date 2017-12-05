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Депутатов Европарламента шокировал разгул нацизма на Украине
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    Депутатов Европарламента шокировал разгул нацизма на Украине

    14:25  5 Декабря 2017
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    «Европарламент шокирован»: В Европе готовят проект резолюции по Украине из-за неонацизма

    Киев, 5 декабря. Европарламент принял решение готовить проект резолюции по Украине после просмотра фильма об украинском неонацизме, сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

    Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в Facebook во вторник.

    «Вчера депутаты Европарламента во время моего выступления были шокированы приведёнными фактами разгула неонацизма в нашей стране!» — говорится в посте.

    По словам Бережной, накануне во время выступления в Европарламенте она продемонстрировала депутатам фильм о неонацизме на Украине, подготовленный по инициативе ее дочери Ирины Бережной, которая погибла в августе в автокатастрофе. Увиденное произвело на парламентариев такое впечатление, что они сразу же приняли решение готовить проект резолюции по Украине.

    «Три телеканала, аккредитивных в Европарламенте, записали в студии интервью со мной и подписали соглашение о разрешении трансляции продемонстрированного фильма о фашизме на Украине», — добавила Бережная.

    Напомним, ранее с предложением признать крайний украинский национализм формой нацизма обратился к международной общественности первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Григорий Иоффе, напомнив о создании на Украине таких структур, как запрещенный в РФ «Правый сектор»,1 партия «Свобода» и Радикальная партия.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #неонацизм #европарламент
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