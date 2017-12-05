Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

Москва, 5 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в текущем году выполняется качественно и в срок.

Глава военного ведомства РФ сообщил в ходе селекторного совещания, что российская армия и флот регулярно пополняются новыми образцами военной техники. Министр подчеркнул, что доля новейшего вооружения и техники в воинских частях и соединениях неуклонно растет благодаря качественному и плановому выполнению госзаказа.

Также выполнению содействует внедрение Единой информационной системы расчетов по гособоронзаказу, которая позволила перейти на оптимальные механизмы финансирования контрактов. Отмечается, что военное ведомство ежегодно вводит в эксплуатацию около трех тысяч зданий и сооружений.