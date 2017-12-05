Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время
Россия
Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

    14:27  5 Декабря 2017
    36

    Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

    Москва, 5 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в текущем году выполняется качественно и в срок.

    Глава военного ведомства РФ сообщил в ходе селекторного совещания, что российская армия и флот регулярно пополняются новыми образцами военной техники. Министр подчеркнул, что доля новейшего вооружения и техники в воинских частях и соединениях неуклонно растет благодаря качественному и плановому выполнению госзаказа.

    Также выполнению содействует внедрение Единой информационной системы расчетов по гособоронзаказу, которая позволила перейти на оптимальные механизмы финансирования контрактов. Отмечается, что военное ведомство ежегодно вводит в эксплуатацию около трех тысяч зданий и сооружений.

    Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сергей шойгу #совещание #минобороны рф #гособоронзаказ
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть