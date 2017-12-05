Голодец отметила успех в повышении качества школьного образования в России

Москва, 5 декабря. Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала результаты международного исследования по качеству образования в начальной школе, согласно которому Россия заняла первое место.

По ее словам, данный успех является результатом усилий по повышению профессионализма педагогов и последовательной работы по развитию школьной инфраструктуры. Кроме того, в этом есть не малая заслуга родителей.

Голодец также добавила, что к настоящему моменту более 70% детей начальных классов занимаются в кружках разного профиля — от научно-технических до танцев.

«Многие сегодня с самого первого класса начинают заниматься шахматами, робототехникой, кто-то выбирает музыку и гуманитарные предметы. И это замечательно, потому что мы уверены, что базовый уровень русского языка, базовый уровень математики, других предметов ребенком будет освоен в полной мере», — отметила вице-премьер в комментарии RT.

Голодец добавила, что данный подход дает возможность качественного изучения всех предметов, а также создает предпосылки для того, чтобы ребенок развивался, обгоняя своих сверстников.