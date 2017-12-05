Я бы еще много чего запретил: Лимонов не прочь расширить список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов девять изданий, которые действуют на территории РФ, получая финансирование из-за рубежа. В списке Минюста РФ — «Голос Америки», «Радио Свобода» и семь дочерних проектов этих ресурсов. При этом в соцсетях уже обратили внимание, что список СМИ-иноагентов оказался маловат — туда не попали «Русская служба Би-би-си», CNN, к которому было много нареканий, а также другие зарубежные издания, работающие на российской территории. С тем, что список СМИ-иностранных агентов неплохо бы расширить, согласен писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов, в то же он считает вполне логичным включение «Свободы» и «Голоса Америки» в реестр Минюста.

«Я считаю, это нормально, что «Радио Свобода» включено в список иностранных агентов, — отметил Эдуард Лимонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — «Свобода» в свое время получала деньги непосредственно от ЦРУ, потом они были переведены на баланс госдепартамента США, и он стал им платить. Но «Свобода» — это, естественно, совершенно точно орган американского правительства, и говорить нечего. Да и «Голос Америки» тоже. Хотя «Свобода» всегда имела более разведывательное направление, там работали все шпионы, сбежавшие из России в прежние времена [во времена СССР — прим.]. Так что, думаю, это [включение в реестр иноагентов] — по заслугам. А как еще? Кто, как не «Радио Свобода»?»

В то же время, по мнению оппозиционера, Россия ведет себя несколько мягкотело, не запрещая другие недружественные по отношению к нашей стране западные издания, работающие на территории РФ.

«Россия все-таки хочет чуть-чуть нравиться Западу и мечтает о воссоединении дружелюбных объятий, поэтому так и действует — строго пытаясь отвечать ударом на удар, — отметил Лимонов. — На мой взгляд [российские власти] ведут себя очень нерешительно. Я бы вел себя куда более жестко и просто многие вещи /решительно/ запретил».

Действия российских властей кажутся писателю разумными, хотя в силу своих взглядов (Лимонов — бывший председатель запрещенной в РФ Национал-большевистской партии1 (НБП),2 а ныне глава незарегистрированной партии «Другая Россия») он такую позицию разделяет не полностью.

«Поэтому [российские власти] очень разумно себя ведут, подход такой правильный, но, на мой взгляд, уж больно заискивающий. Я бы и «Би-би-си» запретил, и еще много чего запретил», — подчеркнул Эдуард Лимонов.

Ранее сообщалось, что в списке СМИ-иностранных агентов Минюста РФ, помимо «Голоса Америки» и «Радио Свобода», есть еще семь их дочерних изданий: телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), а также издания «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». На то, что список явно не полный и мог быть расширен за счет «Би-би-си», CNN, работающего на российскую аудиторию с территории Латвии интернет-издания «Медуза» и т.д., обратили внимание в профильных Telegram-каналах.

Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин своим указом поручил Минюсту РФ вести реестр СМИ-иноагентов, работающих на территории Российской Федерации. К иностранным агентам в сфере СМИ отнесены издания, радиостанции и телеканалы, которые финансируются из-за рубежа или через российские юридические лица, получающие деньги из других стран. Как сообщил RT первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Валерий Иванов, представителям СМИ-иноагентов, в частности, запретят вход в Государственную думу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.