В Лондоне выбрали лучшую модель и дизайнера года

Лондон, 5 декабря. В столице Великобритании прошло торжественное вручение премии Fashion Awards. Награда по традиции вручается зарубежным и британским моделям и модельерам.

Статус модели 2017 года достался британке Адва Абоа. Ее основной соперницей стала 16-летняя Кайя Гербер. Премию «Дизайнер года» получил Раф Симонс. Признанной «Иконой моды» стала Донателла Версаче.

Отметим, что церемония награждения Fashion Awards прошла в Royal Albert Hall 4 декабря. Ведущими шоу стали персонаж «Маппет-шоу» Мисс Пигги и модный эксперт Дерек Бласберг, сообщает The Telegraph.