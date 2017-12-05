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В Лондоне выбрали лучшую модель и дизайнера года
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    В Лондоне выбрали лучшую модель и дизайнера года

    16:04  5 Декабря 2017
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    В Лондоне выбрали лучшую модель и дизайнера года

    Лондон, 5 декабря. В столице Великобритании прошло торжественное вручение премии Fashion Awards. Награда по традиции вручается зарубежным и британским моделям и модельерам.

    Статус модели 2017 года достался британке Адва Абоа. Ее основной соперницей стала 16-летняя Кайя Гербер. Премию «Дизайнер года» получил Раф Симонс. Признанной «Иконой моды» стала Донателла Версаче.

    Отметим, что церемония награждения Fashion Awards прошла в Royal Albert Hall 4 декабря. Ведущими шоу стали персонаж «Маппет-шоу» Мисс Пигги и модный эксперт Дерек Бласберг, сообщает The Telegraph.

    Автор: Дима Оленин
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    #британия #мода #fashion awards
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