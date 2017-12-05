Захарова написала сказку про Малыша, Карлсона и Саакашвили

Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание политика Михаила Саакашвили в Киеве. На своей странице в Facebook она опубликовала маленькую сказку по мотивам «Малыша и Карлсона», где шутливо обыграла обстоятельства ареста бывшего президента Грузии.

Напомним, экс-главу Одесской области Украины Михаила Саакашвили задержали во вторник по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

При этом, как стало известно, когда в квартиру Саакашвили пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, бывший президент Грузии выскочил на крышу здания и начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов тем, что сброситься вниз.