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Захарова написала сказку про Малыша, Карлсона и Саакашвили
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    Захарова написала сказку про Малыша, Карлсона и Саакашвили

    14:22  5 Декабря 2017
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    Захарова написала сказку про Малыша, Карлсона и Саакашвили

    Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание политика Михаила Саакашвили в Киеве. На своей странице в Facebook она опубликовала маленькую сказку по мотивам «Малыша и Карлсона», где шутливо обыграла обстоятельства ареста бывшего президента Грузии.    

    Напомним, экс-главу Одесской области Украины Михаила Саакашвили задержали во вторник по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

    При этом, как стало известно, когда в квартиру Саакашвили пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, бывший президент Грузии выскочил на крышу здания и начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов тем, что сброситься вниз.

    Автор: Федор Веснин
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    #захарова #саакашвили #задержание #реакция
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