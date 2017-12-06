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Сирия: в поселке Аш-Шания российские военные раздали гуманитарную помощь - видео ФАН
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    Сирия: в поселке Аш-Шания российские военные раздали гуманитарную помощь - видео ФАН

    10:10  6 Декабря 2017
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    Сирия: в поселке Аш-Шания российские военные раздали гуманитарную помощь - видео ФАН

    Хомс, 6 декабря. Российская военная полиция Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжает оказывать гуманитарную помощь семьям погибших и нуждающихся в Сирии. Несколько грузовиков с гуманитарными грузами и лекарствами были отправлены в деревню Аш-Шания в провинции Хомс.

    Глава деревни Аш-Шания, где проживает около 5 тысяч человек, поблагодарил от лица жителей российских военных. Старейшина назвал русских друзьями и братьями, и рассказал о близости России и Сирии:

    «Так сложилось, что Россия и Сирия - почти одни и те же буквы (по-арабски - прим. ФАН), поменяй их местами и получишь то же самое. Это наша судьба, что мы братья, и мы вместе против террористов. Мы очень им благодарны за то, что Россия вместе с сирийским народом».

    Российские военные полицейские доставили не только продукты питания и предметы первой необходимости, но и привезли с собой медиков. Врачи осмотрели обратившихся за помощью, а также безвозмездно выдали лекарства. Всё это – свидетельство того, что Сирийская Арабская Республика возвращается к жизни, благодаря России: решаются проблемы с недостатком медицинских пунктов и продуктов питания.

    На прощание российские военные полицейские устроили раздачу сладостей для детей населенного пункта. 

    6 Фото.
    6 Фотографий
    Автор: Аоус Сулайман
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    #россия #сирия #гуманитарная помощь #хомс #военная полиция #цпвс
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