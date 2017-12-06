Сирия: в поселке Аш-Шания российские военные раздали гуманитарную помощь - видео ФАН

Хомс, 6 декабря. Российская военная полиция Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжает оказывать гуманитарную помощь семьям погибших и нуждающихся в Сирии. Несколько грузовиков с гуманитарными грузами и лекарствами были отправлены в деревню Аш-Шания в провинции Хомс.

Глава деревни Аш-Шания, где проживает около 5 тысяч человек, поблагодарил от лица жителей российских военных. Старейшина назвал русских друзьями и братьями, и рассказал о близости России и Сирии:

«Так сложилось, что Россия и Сирия - почти одни и те же буквы (по-арабски - прим. ФАН), поменяй их местами и получишь то же самое. Это наша судьба, что мы братья, и мы вместе против террористов. Мы очень им благодарны за то, что Россия вместе с сирийским народом».

Российские военные полицейские доставили не только продукты питания и предметы первой необходимости, но и привезли с собой медиков. Врачи осмотрели обратившихся за помощью, а также безвозмездно выдали лекарства. Всё это – свидетельство того, что Сирийская Арабская Республика возвращается к жизни, благодаря России: решаются проблемы с недостатком медицинских пунктов и продуктов питания.

На прощание российские военные полицейские устроили раздачу сладостей для детей населенного пункта.