Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»
Украина
Тимошенко в Раде назвала Саакашвили «президентом Украины»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тимошенко в Раде назвала Саакашвили «президентом Украины»

    14:26  5 Декабря 2017
    580

    Тимошенко в Раде назвала Саакашвили «президентом Украины»

    Киев, 5 декабря. Украинский политик Юлия Тимошенко в ходе выступления в защиту арестованного сегодня в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили допустила «оговорку по Фрейду», объявив его «президентом Украины». 

    Тимошенко горячо говорила о «расправе над президентом Грузии», которого сегодня украинский спецназ арестовывал на крыше дома в «свободной, европейской Украине».

    «Когда ворвались к нему в дом, не пуская адвокатов, не пуская народных депутатов, заставили президента Украины выйти на крышу дома… Грузии, извините, но неплохо было бы, если Украины… — оговорилась Тимошенко. — И на глазах цивилизованного мира объявить, что он собирается спрыгнуть с крыши, потому что это будет его протест против расправы».

    Напомним, Михаил Саакашвили сегодня вышел на крышу дома в Киеве и угрожал спрыгнуть, протестуя против обыска у него дома. В итоге сотрудники СБУ, применив физическую силу, скрутили несостоявшегося политического самоубийцу, и преодолевая сопротивление толпы, увезли.

    Тимошенко в Раде назвала Саакашвили «президентом Украины»

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #саакашвили #тимошенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть