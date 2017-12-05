Тимошенко в Раде назвала Саакашвили «президентом Украины»

Киев, 5 декабря. Украинский политик Юлия Тимошенко в ходе выступления в защиту арестованного сегодня в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили допустила «оговорку по Фрейду», объявив его «президентом Украины».

Тимошенко горячо говорила о «расправе над президентом Грузии», которого сегодня украинский спецназ арестовывал на крыше дома в «свободной, европейской Украине».

«Когда ворвались к нему в дом, не пуская адвокатов, не пуская народных депутатов, заставили президента Украины выйти на крышу дома… Грузии, извините, но неплохо было бы, если Украины… — оговорилась Тимошенко. — И на глазах цивилизованного мира объявить, что он собирается спрыгнуть с крыши, потому что это будет его протест против расправы».

Напомним, Михаил Саакашвили сегодня вышел на крышу дома в Киеве и угрожал спрыгнуть, протестуя против обыска у него дома. В итоге сотрудники СБУ, применив физическую силу, скрутили несостоявшегося политического самоубийцу, и преодолевая сопротивление толпы, увезли.