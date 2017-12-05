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Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018
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    Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018

    14:43  5 Декабря 2017
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    Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018

    Москва, 5 декабря. Официальный сайт FIFA во вторник возобновил продажу билетов на матчи ЧМ-2018. Прием онлайн-заявок на все игры мундиаля, кроме матча-открытия и финала, будет осуществляться до 31 января.

    При этом то, в какой день этого периода желающие посетить матчи чемпионата мира в России оставят заявку, не имеет значения. Все соискатели будут иметь равные шансы на успех, отметили в пресс-службе ФИФА. Если же количество заявок превысит число доступных мест, организаторы проведут жеребьевку.

    Отметим, оплачивать билеты нужно только после того, как получено официальное подтверждение, что заказ оформлен. Билеты, купленные в ходе первого и второго этапов продаж, доставят болельщикам бесплатно за несколько недель до начала чемпионата мира. Начнут доставлять билеты не раньше апреля следующего года.

    Напомним также, что для посещения всех матчей мундиаля всем зрителям, купившим билеты, необходимо в обязательном порядке получить паспорт болельщика. 

    Первый матч чемпионата мира по футболу в России состоится 14 июня. На стадионе «Лужники» в Москве сборная Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #чм-2018 #продажа #билеты
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