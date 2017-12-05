Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»
Весь мир
Ученые назвали главный признак скорой смерти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    14:10  5 Декабря 2017
    2492

    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    Лондон, 5 декабря. Низкое артериальное давление в пожилом возрасте свидетельствует о скорой смерти, заявили специалисты Эксетерского университета Великобритании.

    В исследовании были задействованы порядка 46 тысяч электронных медицинских записей жителей Великобритании, которые умерли в возрасте 60 лет и старше.

    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    Ученые выявили, что за 14 лет до смерти пациентов с сердечной недостаточностью у них выявлялось резкое падение артериального давления. Это же явление врачи зафиксировали и к концу жизни у относительно здоровых людей, передает «Дни.ру». Эксперты пришли к выводу, это является одним из признаков приближения смерти.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #врачи #смерть #признак #артериальное давление
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть