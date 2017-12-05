Ученые назвали главный признак скорой смерти

Лондон, 5 декабря. Низкое артериальное давление в пожилом возрасте свидетельствует о скорой смерти, заявили специалисты Эксетерского университета Великобритании.

В исследовании были задействованы порядка 46 тысяч электронных медицинских записей жителей Великобритании, которые умерли в возрасте 60 лет и старше.

Ученые выявили, что за 14 лет до смерти пациентов с сердечной недостаточностью у них выявлялось резкое падение артериального давления. Это же явление врачи зафиксировали и к концу жизни у относительно здоровых людей, передает «Дни.ру». Эксперты пришли к выводу, это является одним из признаков приближения смерти.