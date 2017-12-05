Аваков призвал Саакашвили «не провоцировать кровь и столкновения»

Москва, 5 декабря. Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен подчиниться властям Украины. Соответствующее мнение выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как отметил глава украинского МВД, любой конфликт имеет только законный путь разрешения. По его словам, все происходящее не найдет решения, пока не будет решения суда.

«Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения», — подчеркнул министр.

Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 5, 2017

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения задержанного Михаила Саакашвили состоится в среду.