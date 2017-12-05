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Сирия новости 5 декабря 16.30: в городе Хомс произошел теракт, отряды ИГ были переброшены из Ракки в Египет
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    Сирия новости 5 декабря 16.30: в городе Хомс произошел теракт, отряды ИГ были переброшены из Ракки в Египет

    16:30  5 Декабря 2017
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    Хомс

    Сирия, 5 декабря. Десятки жителей Хомса были убиты и ранены в результате теракта в одном из центральных районов города. Эрдоган заявил, что часть отрядов ИГИЛ,1 базировавшихся в Ракке, была переброшена в Египет. Боевики ССА** ранили пятерых гражданских лиц в ходе обстрела города на западе провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: провели бомбардировку объектов ИГИЛ недалеко от города Хамима на юго-востоке провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с террористами «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от Хамы.

    «Исламское государство»2 (ИГИЛ): подозревается в организации двух взрывов к востоку и к западу от Багдада; перебросило часть отрядов, базировавшихся в Ракке, в Египет.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»3*** («Джебхат ан-Нусра»):4 заявила, что взяла в плен сирийского военного и уничтожила танк САА на юге от Алеппо; намерена вернуть под свой контроль поселение Рабда в провинции Хама.

    Сирийская свободная армия (ССА): ранила пятерых местных жителей в ходе обстрелов подконтрольного ИГ5 города Тасиль на северо-западе от Даръа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Хама

    Подконтрольные боевикам новостные ресурсы в соцсетях Twitter и Facebook продолжают поставлять информацию об успехах отрядов «Джебхат ан-Нусры» в боях с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе от города Ханассер в южной части Алеппо. Так, канал Halab Today утверждает, что исламисты взяли в плен одного из солдат правительственных войск недалеко от населенного пункта Аль-Рашадия. Другой ресурс радикалов — Haq News Agency — опубликовал данные о столкновениях на окраине соседнего поселения Хиджара. Согласно сообщению, на этом направлении террористы подорвали танк армии САР и уничтожили одну БМП. Эти сведения, однако, нуждаются в подтверждении, поскольку информационные ресурсы так называемой вооруженной оппозиции постоянно пытаются преувеличить успехи боевиков и, наоборот, дискредитировать правительственные войска.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В городе Хомс прогремел взрыв заминированного автомобиля. Теракт произошел на улице Аль-Ахрам в центральном районе Аль-Карама. Согласно информации новостного портала Damascus Now, погибли десять человек. Эти данные, однако, могут быть неокончательными. К северу от административного центра региона располагается анклав боевиков-исламистов, внутри которого, в частности, дислоцируются террористы «Джебхат Фатх аш-Шам». В последние дни ситуация в этом районе заметно обострилась, поскольку боевики нарушили перемирие, установленное в соответствии с соглашением о зонах деэскалации, и тем самым спровоцировали возобновление столкновений в регионе.

    По информации местного Twitter-канала (@PalmyraRev1), ВКС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам остатков отрядов «Исламского государства» в Сирийской пустыне на юго-востоке провинции. Бомбардировкам подверглись объекты террористов недалеко от деревни Майзила, находящейся на северо-востоке от города Хамима у границы с Дейр-эз-Зором. Сведения о результатах боевого вылета пока формируются.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики Свободной сирийской армии (ССА) продолжают обстреливать населенные пункты на западе провинции Даръа, подконтрольные формированию «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющемуся частью «Исламского государства». На этот раз тяжелым артиллерийским ударам подвергся город Тасиль, сообщает местный новостной канал в сети Telegram (@hoseinmortadapressnew). Согласно его данным, часть снарядов, выпущенных отрядами ССА, взорвалась в мирных кварталах населенного пункта. В результате пострадали по меньшей мере пятеро гражданских лиц. Ранее боевики вели огонь по городу Сахам Аль-Джолан и нанесли его инфраструктуре значительный материальный ущерб.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления в рамках заседания членов Партии справедливости и развития, что отряды «Исламского государства», занимавшие сирийский город Ракка, были отправлены в Египет. Слова лидера Турции передает портал Al Mayadeen. Напомним, данный населенный пункт, ранее считавшийся «столицей» ИГ, был захвачен курдскими бойцами Демократических сил Сирии (SDF)**** при поддержке западной коалиции во главе в США после почти четырех с половиной месяцев штурма. Многие источники, однако, сообщали о том, что командование SDF и представители американских спецслужб вели переговоры с главарями ИГИЛ о беспрепятственном выходе террористов из города. Большинство боевиков были переброшены под Дейр-эз-Зор, который на тот момент штурмовали военнослужащие САА под прикрытием российских ВКС.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Отряды «Тахрир аш-Шам» пытаются контратаковать позиции правительственных войск Сирии к северо-востоку от Хамы. По информации Syrian Civil War Map, боевики наступают в направлении стратегически значимого поселения Рабда, которое главари «Ан-Нусры» намерены вернуть. К северу от населенного пункта в настоящий момент продолжаются ожесточенные бои между исламистами и сирийскими военными. Правительственные силы САР освободили Рабду и соседний поселок Аль-Арфа в ходе масштабной операции против террористов «Джебхат Фатх аш-Шам», поддержку в рамках которой подразделениям САА оказывает российская авиационная группировка.

    Ирак

    Карта военных действий — Багдад

    В окрестностях Багдада произошли два новых взрыва, сообщает информагентство Al Sumaria News. Первая бомба, которая была заложена на обочине дороги в пригороде Рашид к востоку от столицы, детонировала под колесами гражданского автомобиля, в результате чего погиб водитель транспортного средства. Второе самодельное взрывное устройство сработало на территории промзоны вблизи поселения Абу Грейб на западе от Багдада и тоже унесло жизнь одного местного жителя. Обстоятельства происшествий пока выясняются, однако уже сейчас предполагается, что СВУ были установлены террористами подпольных бандгрупп ИГИЛ, которые по-прежнему активны во многих регионах Ирака, прежде всего — в столице и ее предместьях.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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