Луценко обвинил Саакашвили в намерении организовать госпереворот на Украине

Киев, 5 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что деятельность команды бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили якобы финансировали представители экс-президента страны Виктора Януковича.

Как отметил Луценко, Саакашвили «поддерживал» предприниматель Сергей Курченко, который после так называемого «Евромайдана» перебрался на территорию России. Основной же целью организованных экс-президентом Грузии митингов был госпереворот на Украине.

«За деньги Курченко Саакашвили проводили финансирование акций протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных Януковичу лиц над их активами», — перечислил обвинения генпрокурор.

По данным правоохранительных органов Украины, люди Саакашвили получили от представителей олигарха около 500 тысяч долларов.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко сравнила задержание Михаила Саакашвили в Киеве с «политическим террором».