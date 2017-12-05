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Украина
Луценко обвинил Саакашвили в намерении организовать госпереворот на Украине
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    Луценко обвинил Саакашвили в намерении организовать госпереворот на Украине

    13:57  5 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  05 Декабря 2017
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    Луценко обвинил Саакашвили в намерении организовать госпереворот на Украине

    Киев, 5 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что деятельность команды бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили якобы финансировали представители экс-президента страны Виктора Януковича.

    Как отметил Луценко, Саакашвили «поддерживал» предприниматель Сергей Курченко, который после так называемого «Евромайдана» перебрался на территорию России. Основной же целью организованных экс-президентом Грузии митингов был госпереворот на Украине.

    «За деньги Курченко Саакашвили проводили финансирование акций протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных Януковичу лиц над их активами», — перечислил обвинения генпрокурор.

    По данным правоохранительных органов Украины, люди Саакашвили получили от представителей олигарха около 500 тысяч долларов.

    Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко сравнила задержание Михаила Саакашвили в Киеве с «политическим террором».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #янукович #саакашвили #луценко #курченко
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