Сирия: более ста боевиков сложили оружие в провинции Хасака

Хасака, 5 декабря. В Камышлы 114 боевиков решили сложить оружие и присоединиться к режиму перемирия.

По данным местных источников 114 боевиков в населенном пункте Камышлы решили добровольно воспользоваться правом на амнистию и сдаться правительственным войскам Сирии. Отмечается, что после данной инициативы бывшие боевики получили помилование из Дамаска и смогли вернуться к мирной жизни.

Сообщается, что соглашение с боевиками было достигнуто при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Российские военные продолжаются вести переговоры с лидерами вооруженных формирований в различных провинциях страны.