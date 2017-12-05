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Сирия: более ста боевиков сложили оружие в провинции Хасака
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    Сирия: более ста боевиков сложили оружие в провинции Хасака

    14:15  5 Декабря 2017
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    Сирия: более ста боевиков сложили оружие в провинции Хасака

    Хасака, 5 декабря. В Камышлы 114 боевиков решили сложить оружие и присоединиться к режиму перемирия.

    По данным местных источников 114 боевиков в населенном пункте Камышлы решили добровольно воспользоваться правом на амнистию и сдаться правительственным войскам Сирии. Отмечается, что после данной инициативы бывшие боевики получили помилование из Дамаска и смогли вернуться к мирной жизни.

    Сообщается, что соглашение с боевиками было достигнуто при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Российские военные продолжаются вести переговоры с лидерами вооруженных формирований в различных провинциях страны.

    Сирия: более ста боевиков сложили оружие в провинции Хасака

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хасака #боевик #камышлы
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