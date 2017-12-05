Собчак не знает, как пишется название ее родного города

Санкт-Петербург, 5 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, планирующая баллотироваться в президенты России, забыла, как правильно пишется название её родного города Петербурга.

«В выходные была в родном Питербурге. Захожу в гримерку, а там - букет из нежной сирени и любимых пионообразных роз... почувствовала себя героиней сказки 12 месяцев, которая в декабре нашла подснежники:)))», — написала Собчак в своем Instagram.

Многочисленные подписчики упрекнули Ксению Собчак в неграмотности, хотя часть все же встала на защиту телеведущей, найдя различные объяснения такому посту.

«Да уж, странно от такой образованной женщины такие ошибки», — пишет prikolla

«Неужели кто-то может подумать, что она не знает как пишется название ее родного города. Не она ведёт страницу, вот и все дела», — прокомментировала lindaliana516.

«Может она хотела написать «Питер», потом передумала, написала «Питербург», — предположила just.linochka.