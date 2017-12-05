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Общество
Собчак не знает, как пишется название ее родного города
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    Собчак не знает, как пишется название ее родного города

    14:14  5 Декабря 2017
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    Собчак не знает, как пишется название ее родного города

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, планирующая баллотироваться в президенты России, забыла, как правильно пишется название её родного города Петербурга.

    «В выходные была в родном Питербурге. Захожу в гримерку, а там - букет из нежной сирени и любимых пионообразных роз... почувствовала себя героиней сказки 12 месяцев, которая в декабре нашла подснежники:)))», — написала Собчак в своем Instagram.

    Собчак не знает, как пишется название ее родного города

    Многочисленные подписчики упрекнули Ксению Собчак в неграмотности, хотя часть все же встала на защиту телеведущей, найдя различные объяснения такому посту.

    «Да уж, странно от такой образованной женщины такие ошибки», — пишет prikolla

    «Неужели кто-то может подумать, что она не знает как пишется название ее родного города. Не она ведёт страницу, вот и все дела», — прокомментировала lindaliana516.

    «Может она хотела написать «Питер», потом передумала, написала «Питербург», — предположила just.linochka.

    «Боже мой! Взрослая женщина не умеет без ошибок написать название родного города, а в президенты метит!» — возмущена belkina2324.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #собчак #русский язык
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