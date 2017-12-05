Путин и Макрон готовятся запустить форум «Трианонский диалог»

Екатеринбург, 5 декабря. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон скоро официально объявят о запуске двустороннего форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

«Трианонский диалог» скоро будет официально запущен президентами РФ и Франции», — приводит ТАСС комментарий посла Франции в РФ Сильви Берманн.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что официальный запуск форума может пройти еще до визита Макрона в Россию, о котором стороны договорились ранее.

Напомним, создать новый форум, посвященный отношениям России и Франции, Путин и Макрон договорились во время встречи в Версале в мае 2017 года. Предполагается, что форум «Трианонский диалог» откроет новые возможности для вовлечения общественных и образовательных организаций в развитие отношений России и Франции.