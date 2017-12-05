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Читатели журнала Time назвали «Человека года — 2017»
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    Читатели журнала Time назвали «Человека года — 2017»

    13:47  5 Декабря 2017
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    Читатели журнала Time назвали «Человека года — 2017»

    Москва, 5 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назван человеком года по итогам онлайн-голосования читателей журнала Time. За принца проголосовали 24% аудитории.

    С 4 ноября наследный принц Саудовской Аравии возглавляет комитет по борьбе с коррупцией. По приказу принца были задержаны 11 членов правящей семьи, а также более 40 чиновников и бизнесменов, которые подозреваются в отмывании денег и получении взяток.

    На втором месте оказались участники программы #MeToo(«Я тоже») - пользователи соцсетей, рассказавшие свои истории о том, как они стали жертвами домогательств. Они набрали всего 6% голосов.

    Третье место с 5% голосов разделили Dreamers - молодые нелегальные иммигранты, попавшие в детском возрасте на территорию США, которым при администрации президента США Дональда Трампа грозит депортация, а также американский футболист Колин Кэперник, который организовал кампанию по борьбе с расизмом и расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
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    #аль сауд #time #человек года
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