Видео с нетрезвым Порошенко в камуфляже появилось в Сети

Киев, 5 декабря. Украинский журналист Руслан Коцаба опубликовал ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко, направляясь куда-то в камуфляже в сопровождении подчиненных и секретаря Совбеза Александра Турчинова, выглядит нетрезвым.

Видео Коцаба опубликовал во вторник на своей странице в Facebook. В подписи к видео журналист задается вопросом, неужели Порошенко попал в объектив камеры действительно в состоянии алкогольного опьянения.

«Совпадение? Не думаю», — добавил Коцаба.

На видео Порошенко действительно запечатлен в довольно странном состоянии. Лицо украинского президента выглядит покрасневшим, он долго слишком пристально всматривается на ходу в телефон, потом неловким жестом отдает мобильное устройство кому-то из своего окружения.

Напомним, в конце августа президент Украины Петр Порошенко в нетрезвом виде открыл Центр административных услуг в Мариуполе, заплетаясь и грубо реагируя на критику местных жителей. В соцсетях позже отметили, что такое поведение украинского лидера становится нормой.