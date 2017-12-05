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Видео с нетрезвым Порошенко в камуфляже появилось в Сети
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    Видео с нетрезвым Порошенко в камуфляже появилось в Сети

    14:22  5 Декабря 2017
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    Видео с нетрезвым Порошенко в камуфляже появилось в Сети

    Киев, 5 декабря. Украинский журналист Руслан Коцаба опубликовал ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко, направляясь куда-то в камуфляже в сопровождении подчиненных и секретаря Совбеза Александра Турчинова, выглядит нетрезвым.

    Видео Коцаба опубликовал во вторник на своей странице в Facebook. В подписи к видео журналист задается вопросом, неужели Порошенко попал в объектив камеры действительно в состоянии алкогольного опьянения.

    «Совпадение? Не думаю», — добавил Коцаба.

    На видео Порошенко действительно запечатлен в довольно странном состоянии. Лицо украинского президента выглядит покрасневшим, он долго слишком пристально всматривается на ходу в телефон, потом неловким жестом отдает мобильное устройство кому-то из своего окружения. 

    Напомним, в конце августа президент Украины Петр Порошенко в нетрезвом виде открыл Центр административных услуг в Мариуполе, заплетаясь и грубо реагируя на критику местных жителей. В соцсетях позже отметили, что такое поведение украинского лидера становится нормой.

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #видео
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