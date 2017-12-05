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Путин посетит Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде
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    Путин посетит Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде

    15:19  5 Декабря 2017
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    Путин посетит Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде

    Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, а также посетит Горьковский автозавод в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.

    Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, во время посещения завода глава российского государства выступит перед ветеранами и тружениками предприятия на митинге по случаю 85-летия легендарного завода.

    Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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