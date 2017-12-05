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Украинец о событиях в стране: Каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия
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    Украинец о событиях в стране: Каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия

    14:02  5 Декабря 2017
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    Украинец о событиях в стране: Каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия

    Воронеж, 5 декабря. Гражданин Украины Олег Капустин, который переехал из Днепропетровска в Воронеж, поделился своим мнением по поводу последних событий на Украине. Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале. 

    Видеоблогер отметил, что на Украине ежедневно происходит какой-то «цирк».

    «На Украине каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия, все время какой-то накал страстей. Там блокируют, там стреляют, там какого-то закрывают», — заявил Капустин. 

    Он рассказал, что наблюдать за этим «цирком», конечно, лучше где-нибудь вдалеке. Капустин также пошутил, что в «России скучно жить», имея ввиду то, что в стране царит порядок. 

    Но при этом на украинском ТВ не забывают напомнить, что «Россия — агрессор», добавил украинец.

    Украинец о событиях в стране: Каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия

    «Друзья, радуйтесь жизни, радуйтесь спокойствию, радуйтесь стабильности. Такой дурдом нельзя допустить в России. Это полнейший кретинизм», — подчеркнул видеоблогер. 

    Напомним, ранее депутат Рады Евгений Балицкий пожаловался, что население Украины уменьшается из-за покидающих страну граждан. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина
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