Украинец о событиях в стране: Каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия

Воронеж, 5 декабря. Гражданин Украины Олег Капустин, который переехал из Днепропетровска в Воронеж, поделился своим мнением по поводу последних событий на Украине. Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале.

Видеоблогер отметил, что на Украине ежедневно происходит какой-то «цирк».

«На Украине каждый день какой-то цирк, никакого спокойствия, все время какой-то накал страстей. Там блокируют, там стреляют, там какого-то закрывают», — заявил Капустин.

Он рассказал, что наблюдать за этим «цирком», конечно, лучше где-нибудь вдалеке. Капустин также пошутил, что в «России скучно жить», имея ввиду то, что в стране царит порядок.

Но при этом на украинском ТВ не забывают напомнить, что «Россия — агрессор», добавил украинец.

«Друзья, радуйтесь жизни, радуйтесь спокойствию, радуйтесь стабильности. Такой дурдом нельзя допустить в России. Это полнейший кретинизм», — подчеркнул видеоблогер.

Напомним, ранее депутат Рады Евгений Балицкий пожаловался, что население Украины уменьшается из-за покидающих страну граждан.