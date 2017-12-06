Пропагандистская машина: кто и как «прикрывает» агрессивную политику США

Сколько Соединенные Штаты тратят на продвижение своей идеологии, и какой охват формируют американские СМИ, работающие под единой структурой правительства агентства США — Совета управляющих по вопросам вещания, — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Политические авантюры

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что пропагандистская машина США создана не сегодня и даже не вчера. У пропагандистов, обеспечивающих идеологическое «прикрытие» агрессивной политики американского империализма, богатое прошлое.

«При этом надо понимать, что функции политической пропаганды Штатов направлены не только и не столько на общественное мнение внутри самих США, сколько вовне, на зарубежные страны. Хотя и поддержка внутренней аудитории для власть и деньги имущих за океаном важна. Им она нужна для своей политики, для своих внешнеполитических авантюр. Лишив американское общество способности критического суждения о действиях его власти, правители США начали практиковать подобные методы и за пределами Северной Америки. Отсюда и масштабы вещания на европейские страны, Азию, Латинскую Америку, Африку, и постоянный рост бюджетов, выделяемых властями США на пропаганду «американского образа жизни, американских ценностей» за рубежами Штатов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Успешное подстрекательство

По мнению эксперта, у американской пропаганды есть опыт успешного подстрекательства к вооруженным выступлениям и мятежам против правительств (Берлин — 1953 год, Познань — 1956 год, Будапешт — 1956 год), заканчивавшихся, как правило, большой кровью невинных людей. Этот опыт американцы усовершенствовали в ходе «цветных революций» в Грузии, на Украине, на арабском Востоке.

«Именно радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» играли большую роль в провоцировании тех кровавых беспорядков. Очевидно, что стаж подрывной их деятельности, направленной в свое время еще против СССР и стран народной демократии, велик, а привычки сохранились. Поэтому закономерно объявление этих СМИ на территории РФ иностранными агентами. При этом надо отдавать себе отчет, что эффективность внешнеполитической пропаганды США велика. Умелая подача самого разного материала, грамотно выстроенная сетка вещания, понимание национальных и культурных особенностей территории, отсутствие проблем с финансированием ведут к росту аудитории», — добавил Владимир Соловейчик.

И это не просто обычные слушатели, отметил эксперт, а целевая аудитория, весьма политизированная, готовая после ознакомления с тезисами американской пропаганды воплотить в жизнь ее требования. СМИ используют для того, чтобы привести к власти в этих странах откровенно проамериканских политиков. Примеры тех же Михаила Саакашвили и Петра Порошенко всем хорошо известны.