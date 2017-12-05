Суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона

Мадрид, 5 декабря. Верховный суд Испании снял международный ордер на арест с бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщается в Twitter органов судебной власти Испании.

«Судья Пабло Льярена принял решение снять ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии», — сообщили представители суда.

Ранее сообщалось, что суд Бельги примет решение по экстрадиции Пучдемона 14 декабря.