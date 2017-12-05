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Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
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    Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко

    13:41  5 Декабря 2017
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    Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко

    Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале раскрыла, как киевские власти планируют поступить с бывшим президентом Грузии и губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Также она рассказала о новых обстоятельствах произошедшего: согласно информации, которую озвучила журналистка, Саакашвили готовил покушение на родственников президента Украины Петра Порошенко. По словам Соколовской, об этом ей рассказал собственный источник.

    «Появились новые данные, о которых нам рассказывают наши источники, и эти данные не оставляли Саакашвили шансов. Сейчас он арестован, задержан, будет допрошен и, скорее всего, выдворен в Грузию», — заявила украинская журналистка.

    «В Грузию? Не в Польшу?» — удивилась ведущая Екатерина Стриженова.

    На уточняющий вопрос Янина Соколовская ответила утвердительно.

    Ведущий Артем Шейнин напомнил, что политику на Украине предъявлено обвинение в организации государственного переворота, и еще раз попытался уточнить, на каком основании Киев будет передавать Саакашвили Грузии.

    «У нас есть запрос. Четыре запроса из Грузии, и мы будем его выдавать. Почему это произошло? Появились новые данные Генеральной прокуратуры, это аудио- и видеоматериалы, они есть в том числе и в распоряжении СБУ. Саакашвили, получив деньги от беглого украинского олигарха Сергея Курченко, готовил не только дестабилизацию [Украины], но и покушение на членов семьи Петра Порошенко», — рассказала Соколовская.

    По словам журналистки, Порошенко не смог простить Саакашвили такой шаг. Именно после оппозиционера арестовали.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #саакашвили
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