«До свидания, ласковый Мишка»: видео задержания Саакашвили появилось в Сети
Киев, 5 декабря. Видео задержания Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве появилось в Сети. На кадрах записи можно видеть, как одиозному политику заламывают руки, надевают мешок на голову, выводят на улицу и сажают в синий микроавтобус.
Машину окружают его сторонники, они блокируют ее и пытаются помешать отъехать от дома на Костельной улице. Обстановка быстро накаляется.
По данным местных СМИ, на место происшествия были направлены бойцы украинской нацгвардии. Появлялись сообщения о применении против протестующих слезоточивого газа, пускали в ход и резиновые дубинки.
По последним данным, были задержаны пять человек. Среди них якобы есть женщина, разбившая камнем стекло в полицейской машине.
Происходящее бурно обсуждают в Сети. При этом многие украинцы никакой поддержки одиозному политику не выразили, напротив, поупражнялись в остроумии, вспомнив песню «До свидания, ласковый мишка».
Его нагло забросили в машину и даже пикнуть не успел.— Svetlana (@Lana_mem) December 5, 2017
Поехал Мишко на ковер к другу Авакову за "Бе-бе-бе" отвечать pic.twitter.com/1Y5icKGysy
Я всегда говорил, что Михо мог бы сыграть Карлсона , даже без грима )— Момотов Юрий (@MomotovJU) December 5, 2017
Как сообщал Ридус, этим утром в доме Саакашвили прошли обыски. Именно из-за них он и залез на крышу. Обыск был инициирован Генпрокуратурой Украины, которая подозревает, что недавнюю акцию протеста Саакашвили финансировали люди из бывшего окружения Виктора Януковича.