«До свидания, ласковый Мишка»: видео задержания Саакашвили появилось в Сети

Киев, 5 декабря. Видео задержания Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве появилось в Сети. На кадрах записи можно видеть, как одиозному политику заламывают руки, надевают мешок на голову, выводят на улицу и сажают в синий микроавтобус.

Машину окружают его сторонники, они блокируют ее и пытаются помешать отъехать от дома на Костельной улице. Обстановка быстро накаляется.

По данным местных СМИ, на место происшествия были направлены бойцы украинской нацгвардии. Появлялись сообщения о применении против протестующих слезоточивого газа, пускали в ход и резиновые дубинки.

По последним данным, были задержаны пять человек. Среди них якобы есть женщина, разбившая камнем стекло в полицейской машине.

Происходящее бурно обсуждают в Сети. При этом многие украинцы никакой поддержки одиозному политику не выразили, напротив, поупражнялись в остроумии, вспомнив песню «До свидания, ласковый мишка».

Его нагло забросили в машину и даже пикнуть не успел.

Поехал Мишко на ковер к другу Авакову за "Бе-бе-бе" отвечать pic.twitter.com/1Y5icKGysy — Svetlana (@Lana_mem) December 5, 2017

Я всегда говорил, что Михо мог бы сыграть Карлсона , даже без грима ) — Момотов Юрий (@MomotovJU) December 5, 2017

Как сообщал Ридус, этим утром в доме Саакашвили прошли обыски. Именно из-за них он и залез на крышу. Обыск был инициирован Генпрокуратурой Украины, которая подозревает, что недавнюю акцию протеста Саакашвили финансировали люди из бывшего окружения Виктора Януковича.

