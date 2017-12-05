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Общество
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Украина
«До свидания, ласковый Мишка»: видео задержания Саакашвили появилось в Сети
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    «До свидания, ласковый Мишка»: видео задержания Саакашвили появилось в Сети

    14:01  5 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  05 Декабря 2017
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    «До свидания, ласковый Мишка»: видео задержания Саакашвили появилось в Сети

    Киев, 5 декабря. Видео задержания Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве появилось в Сети. На кадрах записи можно видеть, как одиозному политику заламывают руки, надевают мешок на голову, выводят на улицу и сажают в синий микроавтобус.

    Машину окружают его сторонники, они блокируют ее и пытаются помешать отъехать от дома на Костельной улице. Обстановка быстро накаляется. 

    По данным местных СМИ, на место происшествия были направлены бойцы украинской нацгвардии. Появлялись сообщения о применении против протестующих слезоточивого газа, пускали в ход и резиновые дубинки.

    По последним данным, были задержаны пять человек. Среди них якобы есть женщина, разбившая камнем стекло в полицейской машине.

    Происходящее бурно обсуждают в Сети. При этом многие украинцы никакой поддержки одиозному политику не выразили, напротив, поупражнялись в остроумии, вспомнив песню «До свидания, ласковый мишка».

     

    Как сообщал Ридус, этим утром в доме Саакашвили прошли обыски. Именно из-за них он и залез на крышу. Обыск был инициирован Генпрокуратурой Украины, которая подозревает, что недавнюю акцию протеста Саакашвили финансировали люди из бывшего окружения Виктора Януковича.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #задержание
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