«Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины

Киев, 5 декабря. Украина является страной огромных возможностей, такое мнение выразил инвестор Борис Ложкин. Бизнесмен подчеркнул, что в мире множество финансовых структур, которые «могут приходить на Украину». Речь идет об инвестиционных и суверенных фондах.

Украина обладает серьезным потенциальном в различных отраслях экономики. По подсчетам инвестора Бориса Ложкина, каждый миллиард прямых инвестиций мог бы добавить 1% к ВВП страны.

«Денег в мире сейчас очень много, и они в том числе могут приходить в Украину. Это деньги крупных суверенных фондов, инвестиционных фондов, стратегических инвесторов, расширяющих свой бизнес. Украина — страна огромных возможностей», — заявил Борис Ложкин, его слова приводит «Новое время».

Несмотря на то, что Ложкин высказался в пользу положительных перспектив Украины, он отметил — в стране наблюдается дефицит масштабных проектов.

«У нас проблемы не с тем, кого привлекать в качестве инвестора, а с тем, куда его привлекать», — пояснил он. — Если сегодня какой-то инвестор придет в Украину с $10 млрд, то масштабных проектов, куда бы он мог вложить эти деньги, попросту нет».

По словам Ложкина, он сам занят поиском проектов соответствующего уровня. Напомним, что летом 2017 года Минфин Украины сообщил о росте совокупного государственного долга на 1,05 млрд долларов до 76,06 млрд долларов. Ранее Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить России долг в размере 3 млрд долларов. Еврокомиссия также отказала Украине в выплате третьего транша финпомощи.