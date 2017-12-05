Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Внедорожник влетел в фуру в Самарской области, есть жертвы
Украина
«Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины

    16:35  5 Декабря 2017
    38

    «Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины

    Киев, 5 декабря. Украина является страной огромных возможностей, такое мнение выразил инвестор Борис Ложкин. Бизнесмен подчеркнул, что в мире множество финансовых структур, которые «могут приходить на Украину». Речь идет об инвестиционных и суверенных фондах. 

    Украина обладает серьезным потенциальном в различных отраслях экономики. По подсчетам инвестора Бориса Ложкина, каждый миллиард прямых инвестиций мог бы добавить 1% к ВВП страны.

    «Денег в мире сейчас очень много, и они в том числе могут приходить в Украину. Это деньги крупных суверенных фондов, инвестиционных фондов, стратегических инвесторов, расширяющих свой бизнес. Украина — страна огромных возможностей», — заявил Борис Ложкин, его слова приводит «Новое время».

    «Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины

    Несмотря на то, что Ложкин высказался в пользу положительных перспектив Украины, он отметил — в стране наблюдается дефицит масштабных проектов. 

    «У нас проблемы не с тем, кого привлекать в качестве инвестора, а с тем, куда его привлекать», — пояснил он. — Если сегодня какой-то инвестор придет в Украину с $10 млрд, то масштабных проектов, куда бы он мог вложить эти деньги, попросту нет».  

    По словам Ложкина, он сам занят поиском проектов соответствующего уровня. Напомним, что летом 2017 года Минфин Украины сообщил о росте совокупного государственного долга на 1,05 млрд долларов до 76,06 млрд долларов. Ранее Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить России долг в размере 3 млрд долларов. Еврокомиссия также отказала Украине в выплате третьего транша финпомощи.

    «Страна возможностей»: украинский инвестор рассказал о перспективах Украины

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #госдолг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть