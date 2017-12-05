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Технологии
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Россия
Путин подписал указ о праздновании 75-летия Курчатовского института
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    Путин подписал указ о праздновании 75-летия Курчатовского института

    18:00  5 Декабря 2017
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    Путин подписал указ о праздновании 75-летия Курчатовского института

    Москва, 5 декабря. Указ о праздновании в 2018 году 75-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт» подписал во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин. 

    «Провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 75-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Так, органам государственной власти субъектов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий. При этом российскому правительству необходимо за два месяца образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

    Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что устойчивое развитие газового комплекса страны является приоритетной задачей в России и во многом определяет динамику экономического роста РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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