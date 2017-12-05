Москва, 5 декабря. Задержание лидера партии «Движение новых сил» свидетельствует о переходе кризиса на Украине в острую политическую фазу, заявил член комитета Государственной думы России по международным делам Сергей Железняк.

По мнению Железняка, задержание Саакашвили «демонстрирует переход кризиса на Украине в острую политическую фазу».

«Перфоманс, предпринятый Саакашвили на крыше, и его задержание в столице Украины могут стать поводом для обострения очередной предмайданной ситуации в стране и спровоцировать уличные столкновения митингующих с силами правопорядка, — констатировал российский депутат. — Это может грозить новыми жертвами среди граждан».

Парламентарий обратил внимание на то, что таким образом президент Украины Петр Порошенко пытается избавиться от оппозиции. Железняк считает, что глава страны «понимает шаткость своего положения и настолько боится лишиться президентского кресла».