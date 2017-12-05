Хомс: САА ответила артогнем на очередное нарушение перемирия боевиками

Хомс, 5 декабря. Правительственные войска были вынуждены обстрелять позиции боевиков после нового нарушения режима прекращения огня.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило, что правительственные войска были подвергнуты обстрелу со стороны одной из группировок боевиков, захвативших районы в северной и северо-западной части провинции Хомс. Нарушения были зафиксированы около Джабурина, к югу от населенного пункта Тальбиши, рядом с городом Аль-Канту и в Хауш Хаджо.

Армейцы были вынуждены ответить на стрельбу, и открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков. Сообщается об уничтожении нескольких исламистов, а также их огневых позиций.