Выборы-2018: в МИД России предупредили о новых «деструктивных импульсах» США

Москва, 5 декабря. Накануне президентских выборов в России с американской стороны последуют новые «деструктивные импульсы», но Москве не страшны санкции. Об этом сообщил во вторник заместитель министра дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

Российский дипломат считает, что «новые осложнения», скорее всего, последуют в первом квартале будущего года.

Рябков отметил, что согласно закону о санкциях в отношении России, Вашингтон должен будет готовить соответствующие детальные доклады, в том числе «о связях российских бизнесменов с российскими правительственными чиновниками, об активах семей правительственных чиновников за рубежом» для нового расширения индивидуальных ограничений и вероятных прочих мер, передает «РИА Новости».

Замминистра также предостерег, что накануне президентских выборов «со стороны США последуют новые деструктивные импульсы». При этом Рябков подчеркнул, что «Россия не боится санкций».

Ранее американский посол Джон Хантсман назвал условие отказа от антироссийских ограничений.