Nissan начнет испытания беспилотных автомобилей в марте 2018 года

Москва, 5 декабря. Компания Nissan приступит к испытаниям проекта автоматического управления транспортными средствами Easy Ride в марте 2018 года.

Система Easy Ride, представленная во вторник в Йокогаме, создаст возможность не прибегать к услугам водителя во время автомобильной поездки. Пункт назначения будет задаваться в навигаторе. Также система, как утверждают в компании, обеспечит безопасность пассажиров во время пути.

Разработка Easy Ride началась в январе 2017 года. Партнером Nissan по проекту выступает электронная компания DeNa, пишет РИА Новости. Nissan и ряд других конкурирующих компаний стремятся выпустить автомобиль-беспилотник к токийской Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году.

Накануне стало известно о планах Nissan выпустить первый четырехдверный электрический седан в 2019 году.