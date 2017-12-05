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Украина
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Технологии
Nissan начнет испытания беспилотных автомобилей в марте 2018 года
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    Nissan начнет испытания беспилотных автомобилей в марте 2018 года

    13:25  5 Декабря 2017
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    Nissan начнет испытания беспилотных автомобилей в марте 2018 года

    Москва, 5 декабря. Компания Nissan приступит к испытаниям проекта автоматического управления транспортными средствами Easy Ride в марте 2018 года.

    Система Easy Ride, представленная во вторник в Йокогаме, создаст возможность не прибегать к услугам водителя во время автомобильной поездки. Пункт назначения будет задаваться в навигаторе. Также система, как утверждают в компании, обеспечит безопасность пассажиров во время пути.

    Разработка Easy Ride началась в январе 2017 года. Партнером Nissan по проекту выступает электронная компания DeNa, пишет РИА Новости. Nissan и ряд других конкурирующих компаний стремятся выпустить автомобиль-беспилотник к токийской Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году.

    Накануне стало известно о планах Nissan выпустить первый четырехдверный электрический седан в 2019 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #nissan #беспилотный автомобиль #авторынок
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