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Украина
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Украина
Рада продлила работу миссии по расследованию крушения Boeing-777
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    Рада продлила работу миссии по расследованию крушения Boeing-777

    13:43  5 Декабря 2017
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    Рада продлила работу миссии по расследованию крушения Boeing-777

    Киев, 5 декабря. Верховная рада учла предложение президента страны Петра Порошенко и продлила до 1 августа следующего года работу миссии по расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

    Закон, который продлевает срок действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии, поддержали 257 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости»

    Отметим, работу миссии по расследованию причин катастрофы Boeing mh17 продлевают уже не первый год. В 2016 году ее работу продлили до 1 августа 2017 года.

    Напомним, Киев и Амстердам договорились о совместном расследовании крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области в конце июля 2014 года. Катастрофа пассажирского Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в районе населенного пункта Грабово в восточной части Донецкой области.

    Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, однако рухнул на землю спустя менее чем через три часа после взлета. В результате катастрофы погибли 298 человек.   

    В начале октября представители Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов останки погибших и обломки самолета, найденные на месте крушения воздушного судна в последнее время.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #расследование #нидерланды #малайзийский boeing
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