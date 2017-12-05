Рада продлила работу миссии по расследованию крушения Boeing-777

Киев, 5 декабря. Верховная рада учла предложение президента страны Петра Порошенко и продлила до 1 августа следующего года работу миссии по расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

Закон, который продлевает срок действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии, поддержали 257 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости».

Отметим, работу миссии по расследованию причин катастрофы Boeing mh17 продлевают уже не первый год. В 2016 году ее работу продлили до 1 августа 2017 года.

Напомним, Киев и Амстердам договорились о совместном расследовании крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области в конце июля 2014 года. Катастрофа пассажирского Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в районе населенного пункта Грабово в восточной части Донецкой области.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, однако рухнул на землю спустя менее чем через три часа после взлета. В результате катастрофы погибли 298 человек.

В начале октября представители Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов останки погибших и обломки самолета, найденные на месте крушения воздушного судна в последнее время.