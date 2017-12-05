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Сирия: теракт в Хомсе унес жизни семи мирных жителей — ФАН публикует видео с места событий
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    Сирия: теракт в Хомсе унес жизни семи мирных жителей — ФАН публикует видео с места событий

    13:35  5 Декабря 2017
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    Сирия: Теракт в Хомсе, ФАН публикует видео с места событий

    Хомс, 5 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте террористического акта в городе Хомс. Как сообщают местные источники, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на перекрестке Аль-Нухза на улице Аль-Харам.

    Согласно сообщению начальника полиции Хомса, в результате мощного взрыва погибло 7 мирных жителей и ранено 8 человек, взрыв был осуществлен рядом с пассажирским автобусом. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

    Напомним, ранее источники сообщали различные сведения о количестве погибших и раненых в результате теракта в Хомсе. По предварительной информации издания «Вестник Дамаска», погибло 10 человек, в то время, как источник в органах безопасности Сирии заявлял о шести погибших. 

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #взрыв #теракт #хомс
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