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Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
Украина
Рейтинг Саакашвили способен поднять только прыжок с крыши — советник главы МВД Украины
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    Рейтинг Саакашвили способен поднять только прыжок с крыши — советник главы МВД Украины

    13:36  5 Декабря 2017
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    Рейтинг Саакашвили способен поднять только прыжок с крыши — советник главы МВД Украины

    Киев, 5 декабря. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк прокомментировал задержание бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Напомним, во вторник в квартире Саакашвили прошел обыск. Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Во время следственных мероприятий Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и угрожал, что спрыгнет вниз. Позже он был задержан.

    «Думаю, если бы всё-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся», — заявил Шкиряк.

    Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору». 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины».

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что подозревая экс-президента Грузии в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили #задержание
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