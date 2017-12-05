Киев, 5 декабря. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк прокомментировал задержание бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Напомним, во вторник в квартире Саакашвили прошел обыск. Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Во время следственных мероприятий Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и угрожал, что спрыгнет вниз. Позже он был задержан.

«Думаю, если бы всё-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся», — заявил Шкиряк.

Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что подозревая экс-президента Грузии в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя.