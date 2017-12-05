Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко уверен, что первый серийный ракетный катер проекта «Лань» будет введен в состав флота в 2019 году. Предполагается, что такие катера должны будут противодействовать Черноморскому флоту России.

Украинские ракетные катера проекта «Лань» не смогут причинить вреда Черноморскому флоту Российской Федерации, их ждет повторение грузинского сценария 2008 года, заявил корреспонденту Федерального агентств новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Как заявляет Воронченко, в настоящее время уже готов эскизный проект катера. Потенциально он должен стать основой ударного потенциала украинских ВМС, в соответствии с принятой на ближайшие годы концепцией развития «москитных сил». По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.

«Нужно понимать, что ракетный катер — это ракетный катер, это даже не корабль. Допустим, он сможет нести четыре противокорабельные ракеты, но вряд ли они смогут причинить какой-либо урон российским военным судам. К тому же я не знаю, где украинцы их возьмут, ведь у них отсутствует производство ракетного вооружения для флота», — поясняет ситуацию Дандыкин.

При этом военный аналитик сомневается, что катера проекта 58260 вообще будут созданы и войдут в строй украинских ВМС. Дело в том, что «Лань», как предполагает командование украинского флота, будут собирать на киевском судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацком», а оно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

«Это больше похоже на распил военного бюджета, а не на реальное желание создать что-то стоящее для флота. Завезут сырье, компоненты, выделят деньги на разработку и все. Средства осядут в карманах Порошенко», — считает собеседник ФАН.

Но если все же предположить, что ракетные катера «Лань» сойдут со стапелей украинских верфей, реальной угрозы для Черноморского флота Российской Федерации они представлять не будут.

«В настоящее время Черноморский флот — хозяин в Черном море. За последнее время наш флот по программе перевооружения получил шесть подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», два фрегата дальней океанской зоны и на подходе еще один — «Адмирал Макаров». Кроме того, появляются новые малые ракетные корабли: «Вышний Волочек», «Василий Быков», которые будут достраиваться в Керчи. Только этих сил достаточно для того, чтобы отразить все угрозы в регионе. В том числе не только Украины, но и более опасных стран-членов НАТО. Простыми словами, украинские катера «Лань» разобьются о Черноморский флот РФ», — подчеркивает Дандыкин.

Военный эксперт утверждает, что в случае военного столкновения, украинские катера будет ждать повторение грузинского сценария 2008 года.

«Лань» ждет то же самое, что произошло с судами ВМС Грузии 10 августа 2008 года в районе берегов Абхазии. Тогда пять грузинских катеров пытались сблизиться с группировкой Черноморского флота. В результате одно грузинское судно было уничтожено, одно повреждено и три вышли из боя», — заключил аналитик.

Напомним, в октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряет тактику «волчьей стаи», которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.