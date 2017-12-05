Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ

Москва, 5 декабря. Государственная дума Российской Федерации направляет вице-спикера палаты Петра Толстого и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого на заседание президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоится в столице Франции 14 декабря.

Соответствующее решение принял во вторник Совет Госдумы, передает ТАСС.

«Да, мы едем. Совет Думы принял решение командировать нас — меня и Петра Олеговича на заседание президентского комитета ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

Кроме того, он отметил, что ключевой темой обсуждения станет доклад о будущем Совета Европы.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европы сообщил о возможности снятия антироссийских санкций по причине опасения, что Россия может окончательно и бесповоротно покинуть СЕ. Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд подчеркнул, что это повлечет за собой отрицательные последствия для Европы.