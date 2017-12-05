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Политика
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Политика
Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ
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    Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ

    13:17  5 Декабря 2017
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    Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ

    Москва, 5 декабря. Государственная дума Российской Федерации направляет вице-спикера палаты Петра Толстого и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого на заседание президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоится в столице Франции 14 декабря.

    Соответствующее решение принял во вторник Совет Госдумы, передает ТАСС.

    «Да, мы едем. Совет Думы принял решение командировать нас — меня и Петра Олеговича на заседание президентского комитета ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

    Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ

    Кроме того, он отметил, что ключевой темой обсуждения станет доклад о будущем Совета Европы. 

    Госдума направляет Слуцкого и Толстого на заседание президентского комитета ПАСЕ

    Напомним, на прошлой неделе Совет Европы сообщил о возможности снятия антироссийских санкций по причине опасения, что Россия может окончательно и бесповоротно покинуть СЕ. Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд подчеркнул, что это повлечет за собой отрицательные последствия для Европы.

    Автор: Дана Балан
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    #госдума #слуцкий #совет европы #толстой
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