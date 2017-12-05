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Политика
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Россия
Шойгу рассказал о масштабных учениях «Восток-2018»
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    Шойгу рассказал о масштабных учениях «Восток-2018»

    13:21  5 Декабря 2017
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    Шойгу рассказал о масштабных учениях «Восток-2018»

    Москва, 5 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что крупнейшим военным учением в следующем году станет «Восток-2018».

    Масштабные мероприятия пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке с участием сил и средств Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. На селекторном совещании военного ведомства страны Шойгу подчеркнул, что в плане подготовки минувший учебный год был насыщенным.

    Было проведено порядка восьми тысяч мероприятий военной подготовки, самыми крупными из которых стали «Запад-2017» и «Взаимодействие-2017». По мнению министра обороны план подготовки ВС РФ в текущем году был выполнен в полном объеме, пишет «Свободная пресса».

    Шойгу рассказал о масштабных учениях «Восток-2018»

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #учения #вс рф #восток-2018
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