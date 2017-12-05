Политолог назвал провалом политику США по Украине

Киев, 5 декабря. Ситуация, складывающаяся в отношениях Украины и Запада, свидетельствует о провале политики США относительно Киева, заявил политолог Владимир Воля.

Воля прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины.

«Мы видим заявления о том, что поддержка со стороны США и других западных партнеров может быть существенно сокращена, — констатировал эксперт. — Фактически эти вещи демонстрируют провал американской политики относительно Украины».

По его мнению, Вашингтон не будет защищать задержанного во вторник, 5 декабря, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

«Все происходящее – это, знаете, ударное уничтожение союзнических связей между Украиной и западными партнерами», — резюмировал Воля в эфире NewsOne.

Ранее в СБУ сообщили, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».