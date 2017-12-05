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Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
Украина
«Киев высек сам себя»: Клинцевич прокомментировал задержание Саакашвили
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    «Киев высек сам себя»: Клинцевич прокомментировал задержание Саакашвили

    13:20  5 Декабря 2017
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    «Киев высек сам себя»: Клинцевич прокомментировал задержание Саакашвили

    Москва, 5 декабря. Подозревая экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

    Клинцевич также напомнил об истоках действующей украинской власти. 

    «Нынешняя украинская власть, рожденная Майданом, заподозрив Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, высекла сама себя», — сообщил он ФАН.

    По словам Клинцевича, Саакашвили пытался повторить только то, что удалось реализовать инициаторам государственного переворота в феврале 2014 года, ничего нового он не придумывал.

    «В будущем на скамье подсудимых им сидеть рядом», — подчеркнул Клинцевич.

    Напомним, Михаил Саакашвили был задержан на крыше своего дома во вторник в Киеве. Его подозревают в «содействии свержению государственного режима». После задержания Саакашвили у его дома началась стычка между сторонниками политика и силовиками. 

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #клинцевич
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