«Киев высек сам себя»: Клинцевич прокомментировал задержание Саакашвили

Москва, 5 декабря. Подозревая экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич также напомнил об истоках действующей украинской власти.

«Нынешняя украинская власть, рожденная Майданом, заподозрив Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, высекла сама себя», — сообщил он ФАН.

По словам Клинцевича, Саакашвили пытался повторить только то, что удалось реализовать инициаторам государственного переворота в феврале 2014 года, ничего нового он не придумывал.

«В будущем на скамье подсудимых им сидеть рядом», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан на крыше своего дома во вторник в Киеве. Его подозревают в «содействии свержению государственного режима». После задержания Саакашвили у его дома началась стычка между сторонниками политика и силовиками.