Анкара, 5 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире правительственного телеканала, что «дело Зарраба» создано для дискредитации властей страны и усиления влияния США на Ближнем Востоке.

Глава Турции отметил в своем выступлении, что США, ведя демонстративное расследование «дела Зарраба», пытаются одним выстрелом убить двух зайцев. Прежде всего, Штаты убирают конкурентов, которые могут помешать им осуществлять свои геополитические планы в Сирии и Ираке. Еще одной целью является ослабление сильнейших игроков на Ближнем Востоке. Эрдоган подчеркнул, что президент Турции и его родственники никогда не стали бы участвовать в подобном деле.

Ранее сообщалось, что в США судили турецкого предпринимателя иранского происхождения. В своих показания Реза Зарраба заявил, что давал взятки бывшему министру экономики Турции и участвовал в мошеннических схемах по торговле золотом с Ираном. По его словам в схеме были задействованы родственники Эрдогана и его ближайшее окружение.

Эксперты считают, что «дело Зарраба» появилось после того, как начало формироваться новое «ближневосточное трио» из России, Ирана и Турции, пишет RT, что не устроило Вашингтон.