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Политика
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США сфабриковали «дело Зарраба» для усиления влияния в Сирии и Ираке — Эрдоган
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    США сфабриковали «дело Зарраба» для усиления влияния в Сирии и Ираке — Эрдоган

    13:03  5 Декабря 2017
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    США сфабриковали «дело Зарраба» для усиления влияния в Сирии и Ираке — Эрдоган

    Анкара, 5 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире правительственного телеканала, что «дело Зарраба» создано для дискредитации властей страны и усиления влияния США на Ближнем Востоке.

    Глава Турции отметил в своем выступлении, что США, ведя демонстративное расследование «дела Зарраба», пытаются одним выстрелом убить двух зайцев. Прежде всего, Штаты убирают конкурентов, которые могут помешать им осуществлять свои геополитические планы в Сирии и Ираке. Еще одной целью является ослабление сильнейших игроков на Ближнем Востоке. Эрдоган подчеркнул, что президент Турции и его родственники никогда не стали бы участвовать в подобном деле.

    Ранее сообщалось, что в США судили турецкого предпринимателя иранского происхождения. В своих показания Реза Зарраба заявил, что давал взятки бывшему министру экономики Турции и участвовал в мошеннических схемах по торговле золотом с Ираном. По его словам в схеме были задействованы родственники Эрдогана и его ближайшее окружение.

    Эксперты считают, что «дело Зарраба» появилось после того, как начало формироваться новое «ближневосточное трио» из России, Ирана и Турции, пишет RT, что не устроило Вашингтон.

    США сфабриковали «дело Зарраба» для усиления влияния в Сирии и Ираке — Эрдоган

     

    Автор: Алексей Громов
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    #реджеп тайип эрдоган #сша #турция #дело зарабба
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