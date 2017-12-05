Сегодня запретили Илью Муромца, а завтра запретят русских: Стариков о персонах нон грата на Украине

Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил сказки о русских богатырях. По мнению писателя Николая Старикова, следующим шагом киевских властей станет запрет самого слова «русский».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Николай Стариков заявил, что запрет продажи на Украине книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки» вполне предсказуем.

«На Украине все идет по одному хорошо знакомому сценарию. Сначала запрещаются книги, рассказывающие об экономике и политике. Дальше запрещают книги русских писателей. После этого очередь доходит до запрещения русских сказок. Сегодня запретили Илью Муромца и Соловья-разбойника, а завтра, думаю, дойдет до того, что запретят слова «русский» и «Россия», — считает лидер «Партии Великое Отечество».

По мнению Николая Старикова, запрещая русские сказки, на которых выросли многие поколения украинцев, власти Украины преследуют определенную цель.

«Если, по замыслу Киева, следующее поколение украинцев должно отправиться в окопы, воевать против России и убивать русских, то читать сказки, в которых рассказывается об истории России, и чувствовать себя при этом русскими для украинских детей — недопустимо и вредно», — говорит политик и писатель.

Николай Стариков заметил, что, запретив русские сказки, власти Украины пока не предоставили что-то взамен, поскольку переписать народные сказания и былины так сразу невозможно. Поэтому сейчас на Украине будет некий промежуточный период.

«А потом выйдут те же самые русские сказки, только богатыри в них предстанут уже украинскими или какими-нибудь еще, но главное — не русскими. Цель Киева — отдалить друг от друга две части одного народа, вызвать ненависть друг к другу и свести их в войне. Этой цели подчиняются все запреты и действия. И относиться к этим глупостям нужно серьезно, потому что они призваны спровоцировать войну между Россией и Украиной», — считает Николай Стариков.

Он подчеркнул, что «логику тех, кто запрещает свою историю, культуру и традиции, проследить сложно, но возможно, поскольку она все-таки предсказуема».

«На Украине будут запрещать все, что идентифицирует украинцев как русских. Действующие украинские власти стремятся сделать национальность гражданством, хотя это не одно и то же. Исторически мы с украинцами — единый русский народ», — добавил писатель.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Минобороны Украины скорректировало биографию Ильи Муромца в «Википедии», сделав его уроженцем украинского города Моровска под Черниговом, а не Мурома во Владимирской области России.