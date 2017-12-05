Одобрен проект соглашения с Сирией по расширению пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 5 декабря. Правительство России одобрило проект соглашения с Сирией о расширении пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте кабмина. Уточняется, что документ передан президенту для внесения на ратификацию в Госдуму.

Соглашение предусматривает не только расширение пункта в Тартусе, но также заходы российских военных кораблей в территориальное море и внутренние воды и порты Сирии.