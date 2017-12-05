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Политика
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Новости Сирии
Одобрен проект соглашения с Сирией по расширению пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе
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    Одобрен проект соглашения с Сирией по расширению пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе

    12:48  5 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  05 Декабря 2017
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    Одобрен проект соглашения с Сирией по расширению пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе

    Москва, 5 декабря. Правительство России одобрило проект соглашения с Сирией о расширении пункта снабжения ВМФ РФ в Тартусе.

    Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте кабмина. Уточняется, что документ передан президенту для внесения на ратификацию в Госдуму.

    Соглашение предусматривает не только расширение пункта в Тартусе, но также заходы российских военных кораблей  в территориальное море и внутренние воды и порты Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вмф рф #тартус
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