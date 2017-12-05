Тимошенко назвала политическим террором ситуацию с задержанным СБУ Саакашвили

Киев, 5 декабря. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с трибуны Рады приравняла действия в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к «политическому террору», который происходит на глазах у всего мира.

Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили утром 5 декабря забрался на крышу дома, узнав про обыски. Позднее он был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в «содействии свержению государственного режима». Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору».