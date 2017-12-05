Тимошенко назвала политическим террором ситуацию с задержанным СБУ Саакашвили
Киев, 5 декабря. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с трибуны Рады приравняла действия в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к «политическому террору», который происходит на глазах у всего мира.
Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили утром 5 декабря забрался на крышу дома, узнав про обыски. Позднее он был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в «содействии свержению государственного режима». Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору».
«Мы можем по-разному относиться к экс-президенту Грузии. Но никто не дает права на глазах всего цивилизованного мира практически устраивать политический террор, который сегодня стал лицом Украины. Мы не имеем права иметь такое лицо», — заявила парламентарий.