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Политика
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Россия
Сенатор раскрыл, почему Киев не хочет пускать украинцев в Россию
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    Сенатор раскрыл, почему Киев не хочет пускать украинцев в Россию

    12:49  5 Декабря 2017
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    Сенатор раскрыл, почему Киев не хочет пускать украинцев в Россию

    Москва, 5 декабря. Сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что власти Украины хотят ограничить выезд украинцев в Россию, поскольку сравнение ситуации в обеих странах не в пользу Киева.

    «Граждане Украины сравнивают ту ситуацию, которая происходит в обеих странах, и это сравнение явно не в пользу Украины», — приводит слова Цекова РИА Новости.

    По мнению парламентария, этим же продиктовано «беспокойство» украинских властей в связи с поездками граждан страны в Крым.

    Цеков добавил, что, к сожалению, на Украине крепчает нацизм.

    «Нынешние украинские власти делают все возможное, чтобы продлить свое долгое нахождение на руководящих постах, укрепляя свое нацистское государство. Закона нет на Украине, все в руках нацистов», — подчеркнул сенатор.

    Напомним, ранее пользователи соцсетей поддержали предложение украинского министра об ограничении транспортного сообщения с Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #транспорт
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