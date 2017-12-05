Сирия накануне перемен: почти вся страна освобождена от террористов

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирийской Арабской Республики (САР), включая места исторического проживания христиан, освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация меняется

«Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — отметил Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций поместных православных церквей.

По словам лидера России, за последние годы террористы в САР убили и выгнали из домов десятки тысяч мирных жителей, разграбили и разрушили многие храмы и монастыри. Он отметил, что Русская православная церковь и другие организации оказывают пострадавшим в САР гуманитарную помощь. Президент отметил, что сейчас очень важно как можно скорее наладить мирную жизнь в Сирии, чтобы люди могли вернуться в свои дома и восстановить разрушенные храмы. По мнению президента, важную роль в этом может сыграть как раз группа РПЦ и Римско-католической церкви, которая составляет каталог разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления.

Кроме того, президент Российской Федерации пришел к выводу, что в современном мире очевидны проявления духовного кризиса, девальвация традиций и нравственных ценностей. Всего того, что находится в основе человеческой цивилизации, отметил Владимир Путин.

Накануне перемен

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Сирия переходит к самому ответственному, послевоенному этапу своего развития. Для страны, которую пытались расколоть по этническим и конфессиональным границам, он очень важен.

«С проблемами при подобных обстоятельствах в Афганистане, Ливии и Ираке столкнулись американцы. Не сумев выстроить сколько-нибудь жизнеспособные структуры мирного времени в разрушенных ими государствах, США спровоцировали подъем терроризма по всему миру. Его пропагандисты, играющие на религиозных и национальных чувствах ущемленных в своих правах или находящихся в состоянии нищеты людей, пользуются ошибками Вашингтона и его тактикой по сносу неугодных американцам режимов. Все вместе это дало страшный по силе эффект в виде образования на территории Ирака и Сирии целого террористического квазигосударства и образования множества других групп боевиков, зачастую получавших помощь напрямую от Запада, рассчитывавшего с их помощью избавиться от Башара Асада», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, в условиях военного поражения террористов важно не только эффективно бороться с остатками их подполья. Права различных этнических и религиозных групп в Сирии должны обеспечиваться в полном объеме, а их положение не должно давать повода для попыток пропаганды ненависти среди них. Россия, имеющая успешный опыт борьбы с терроризмом и многовековую историю совместного существования в одном государстве множества этносов и религий, может стать примером для страны, пережившей тяжелую войну, едва не ставшей по-настоящему гражданской усилиями внешних сил.

«Исключение их деструктивного влияния, полное уничтожение остатков террористов, равные условия для всех групп населения и сохранение их идентичности и уникальной культуры — это необходимые условия для дальнейшей мирной жизни в Сирии. Россия сейчас является одним из главных ее гарантов, показывая не только военный потенциал, но и свою уникальную политическую культуру и идеологическую силу. Модель развития государства, которое вмещает в себя почти все многообразие культур Ближнего Востока, может в дальнейшем послужить примером мирного и бесконфликтного будущего для всех стран проблемного региона», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.