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Политика
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Политика
Путин проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор во вторник
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    Путин проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор во вторник

    12:41  5 Декабря 2017
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    Путин проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор во вторник

    Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник вернется в загородную резиденцию Ново-Огарево, где проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, одной из ключевых тем на совещаниях президента с руководством правительства и администрации станут экономические вопросы.

    «Это такая часть рутинной работы главы государства. Несколько встреч, вечером телефонный разговор международный», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Деталей международного телефонного разговора Песков не уточнил.

    Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым, который сообщил главе государства о росте доходов жителей республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия
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