Путин проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор во вторник

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник вернется в загородную резиденцию Ново-Огарево, где проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, одной из ключевых тем на совещаниях президента с руководством правительства и администрации станут экономические вопросы.

«Это такая часть рутинной работы главы государства. Несколько встреч, вечером телефонный разговор международный», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Деталей международного телефонного разговора Песков не уточнил.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым, который сообщил главе государства о росте доходов жителей республики.