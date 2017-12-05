Сирия: заминированный автомобиль взорван в Хомсе, есть жертвы
Дамаск, 5 декабря. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Хомс. По данным издания «Вестник Дамаска», заминированный автомобиль взорвался на перекрестке аль-Нузха.
По предварительной информации, погибли 10 человек. Сирийские спецслужбы уже заявили, что это был теракт.
О шести погибших сообщил источник в органах безопасности, пишет РИА Новости. Вся информация уточняется.
صور اولية متداولة من مكان الانفجار في شارع الاهرام بحمص والذي تسبب وفق معلومات اولية عن ستة شهداء وعدد من الجرحىPosted by Salwan F Nukkari on Tuesday, December 5, 2017
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