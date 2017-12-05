Сирия: заминированный автомобиль взорван в Хомсе, есть жертвы

Дамаск, 5 декабря. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Хомс. По данным издания «Вестник Дамаска», заминированный автомобиль взорвался на перекрестке аль-Нузха.

По предварительной информации, погибли 10 человек. Сирийские спецслужбы уже заявили, что это был теракт.

О шести погибших сообщил источник в органах безопасности, пишет РИА Новости. Вся информация уточняется.