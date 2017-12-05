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Политика
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Новости Сирии
Сирия: заминированный автомобиль взорван в Хомсе, есть жертвы
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    Сирия: заминированный автомобиль взорван в Хомсе, есть жертвы

    12:31  5 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  05 Декабря 2017
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    Сирия: заминированный автомобиль взорван в Хомсе, есть жертвы

    Дамаск, 5 декабря. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Хомс. По данным издания «Вестник Дамаска», заминированный автомобиль взорвался на перекрестке аль-Нузха.

    По предварительной информации, погибли 10 человек. Сирийские спецслужбы уже заявили, что это был теракт.

    О шести погибших сообщил источник в органах безопасности, пишет РИА Новости.  Вся информация уточняется.

    صور اولية متداولة من مكان الانفجار في شارع الاهرام بحمص والذي تسبب وفق معلومات اولية عن ستة شهداء وعدد من الجرحى

    Posted by Salwan F Nukkari on Tuesday, December 5, 2017

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #взрыв #хомс #автомобиль
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