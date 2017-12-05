Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов
Политика
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины»

    15:22  5 Декабря 2017
    209

    Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины»

    Москва, 5 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, которого накануне задержали в квартире сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ.

    «Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

    Песков также отметил, что «не считает украинский народ врагом».

    Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины»

    Ранее сообщалось, что СБУ назвали причину задержания Михаила Саакашвили. Выяснилось, что экс-президента Грузии подозревают в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности». В данный момент правоохранительные органы готовят допрос политика.

    Напомним, что Саакашвили несколько недель подряд проводил многотысячные акции протеста у здания Рады в Киеве.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #песков #саакашвили
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть