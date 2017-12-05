Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины»

Москва, 5 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, которого накануне задержали в квартире сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ.

«Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

Песков также отметил, что «не считает украинский народ врагом».

Ранее сообщалось, что СБУ назвали причину задержания Михаила Саакашвили. Выяснилось, что экс-президента Грузии подозревают в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности». В данный момент правоохранительные органы готовят допрос политика.

Напомним, что Саакашвили несколько недель подряд проводил многотысячные акции протеста у здания Рады в Киеве.