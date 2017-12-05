Украинский политолог объяснил арест Саакашвили в Киеве разочарованием США

Опальный президент Грузии и бывший губернатор одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве на крыше дома. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины. Как сообщают правоохранители, политик был задержан в рамках расследования уголовного дела против него. Неподалеку от жилища Саакашвили происходят стычки его сторонников и силовиков.

Сам Михаил Саакашвили заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко дал указание похитить своего политического оппонента.

«Я хочу всех призвать подтягиваться и не дать совершиться беззаконию. Не дать Порошенко похитить меня», — сказал он.

Кроме того, бывший президент Грузии поделился мнением, что он не устраивает власть, поскольку борется за интересы народа Украины.

Украинский политолог Сергей Слободчук, отвечая на вопрос, с чем связана неожиданная активность украинских силовиков, рассказал, что еще на прошлой неделе появилась информация из посольства США о том, что американцы разочаровались в способностях Саакашвили и сомневаются, стоит ли его прикрывать.

«Через другие контакты американцы начали наводить справки о деятельности Саакашвили на Украине, чтобы выяснить, стоит ли верить рассказам о палаточном лагере напротив здания Верховной рады. Про умеренный народный протест, новый Майдан и так далее. И они собрали всю необходимую информацию. По большому счету, для любого здравомыслящего человека дилемма заключалась лишь в следующем: делить на 12 те результаты деятельности, о которых говорил Саакашвили, либо вообще не верить ни единому его слову», — объясняет политолог.

По мнению Сергея Слободчука, представители посольства США на Украине приняли решение не доверять рассказам Михаила Саакашвили.

«Акция Саакашвили, его палаточный лагерь существовал на деньги Сороса и при поддержке США, которые не позволяли украинской власти делать резких движений. Однако, лишенные поддержки, эти процессы очень быстро прекращаются. Эти события происходят в связи с тем, что власть поставила четкий диагноз: американцы не намерены вмешиваться в конфликты между Киевом и Саакашвили, а также его людьми», — продолжает политический аналитик.

Слободчук также высказал предположение, что опальный политик напоследок решил спеть «лебединую песню» и организовал немногочисленную протестную акцию в центре Киева.

«На этой акции он что-то кричал про импичмент [Порошенко]. Он и его сторонники попытались раскрутить протест, заявляя о том, что акция собрала десятки тысяч граждан, но в действительности туда стянули лишь несколько тысяч проплаченных «активистов». Согласно правилам «полевой» работы, акция протеста может считаться успешной, если хотя бы 20% ее участников присоединились к ней бесплатно, на добровольных началах. Людей необходимо заинтересовать. Но этого не произошло. Да, многие граждане Украины посмотрели по телевизору на «прорыв Саакашвили» при поддержке Сороса и боевиков, посмеялись. Но все его лозунги находят минимальный отклик среди народа», — объясняет низкий рейтинг Саакашвили политолог.

Сергей Слободчук также сообщил, что наибольшей популярностью пользовалась идея создания антикоррупционного суда, хотя политолог и признал ее неудачной.

Говоря о том, возможно ли физическое устранение Михаила Саакашвили, либо его экстрадиция в Грузию (там против него возбуждены уголовные дела — прим. ФАН), аналитик ответил отрицательно. Хотя и подтвердил, что оппозиционного политика, скорее всего, вышлют из страны.

«Конечно, «иностранного гастролера» будут высылать на «гастроли» в другое государство. Власть постарается выслать его из страны с минимальными репутационными потерями. Например, если выслать Саакашвили в Грузию, общество скажет, что его отдали на расправу. Его, вероятно, вышлют в третью страну, а далее может подключиться уже и Грузия. Его нужно депортировать, чтобы не давать ему шансы на [политическое] возрождение. Но избавляться [физически] от него не нужно», — резюмирует Сергей Слободчук.

Комментируя возможные протесты сторонников политика против его ареста, эксперт отметил, что не ожидает масштабных акций. Связано это, опять же, с тем, что идеи, которые продвигает Саакашвили, не очень понятны рядовому избирателю.